В Кузбассе многие товары за месяц подорожали более чем на 30%

Цены в Кузбассе растут так стремительно, что покупатели просто не успевают запоминать их. Многие жители региона уже успели почувствовать себя беднее, нежели месяцем ранее. Некоторые эксперты (те, которые реалисты) пока не радуют прогнозами и советуют приготовиться к тому, что под гнетом санкций, наложенных Западом на Россию по причине проведения того, что Роскомнадзор велел называть не иначе, как «спецоперация», цены будут расти и впредь.

Недавно Кемеровстат объявил, что в марте 2022 года базовый индекс потребительских цен в регионе составил 110,80% по отношению к февралю.

Конкретнее по подорожанию продуктов за месяц. Взять, например, репчатый лук - он прибавил в цене 55,75%. Томаты подорожали на 44,5%, капуста - на 36,57%, бананы на 34,65%. Чтобы заесть стресс сладеньким на фоне неизвестности перед будущим, жителям Кузбасса также стоит раскрыть кошелек шире.

Ибо сахар за месяц подорожал на 41,53%, шоколадные конфеты - почти на 20%.

Продукты, которые не считаются фаворитами приверженцев здорового образа жизни, подорожали меньше остальных. Так, картофель прибавил в цене на 11,14%, а колбаса – 10,9%.

Бытовая техника в регионе (да и в стране в целом) становится дорогим удовольствием. Электроприборы подорожали в целом на 27,56%, стиральные машины – на 43,01%, а холодильники – на 39,41%, передает «Авока.до» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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