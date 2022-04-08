Компания Ericsson уходит из РФ

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Компания Ericsson, которая приостановила все поставки своим клиентам в РФ буквально через считанные дни после начала «спецоперации», теперь уже объявила о полной приостановке своего бизнеса на территории России. Причем, на неопределенный срок.
Что касается российских сотрудников известной компании, пока решено отправить их в отпуск. Он будет оплачиваемым.
«Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучие сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — сказано в заявлении компании.
Следует отметить, что уход с российского рынка данной компании может сильно сказаться на уровне и качестве жизни едва ли не каждого жителя РФ. Компания Ericsson, как известно, является признанным мировым лидером в сфере телекоммуникационного оборудования. Именно она является поставщиком готовых решений и технологий для сетей сотовой связи. Кроме того, Ericsson оказывает услуги по интеллектуальному управлению сетями.
Как сообщил «Коммерсант», доля шведской компании на российском телекоммуникационном рынке составляет порядка 20%.
По мнению аналитиков, уход Ericsson и других компаний с рынка уже начали ощущать на себе некоторые абоненты, ибо скорость интернета реально начала падать.
Напомним, территорию РФ зарубежные компании покидают в знак протеста против проведения так называемой «спецоперации». В большинстве других стран мира она называется совершенно иным словом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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