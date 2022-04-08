Германия готовится к жизни без поставок российского газа

Сегодня, 13:29

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Германия готовится к жизни без поставок российского газа
Фото из открытых источников

В Германии уже обозначили дату прекращения поставок российского газа как «День X», пишет британское издание The Guardian. Как сказал владелец одной немецкой крупной машиностроительной компании, которая производит аккумуляторные батареи для электромобилей, а также систем сцепления для поездов, в ближайшее время Германию охватит настоящая катастрофа. Он предположил, что его бизнес вряд ли выживет.

Предприятия по всему миру разрабатывают планы на случай того, что российский газ перестанет поступать в Европу. Стоит сказать, что ежегодной Германия получает около 50 млрд кубометров газа из России, что является самым большим показателем среди всех европейских стран.

Тот факт, что миллионы частных домовладений страны останутся без отопления, является лишь частью картины. Более серьезная проблема угрожает производственным гигантам, таким как Thyssenkrupp, BASF и Bayer. К этому можно добавить и сотни тысяч малых и средних предприятий, с которыми они взаимосвязаны. Последствия отказа от российского газа будут ощущаться в каждом продукте: в строительных и синтетических материалах, пестицидах, дезинфицирующих средствах, производстве антибиотиков, вакцин и лекарств, пишет МК.

Министр экономики Роберт Хабек призвал граждан «выключить термостат», отметив, что «каждый сэкономленный Германией киловатт-час» ударит по Кремлю.

В Германии 45 газохранилищ страны заполнены лишь на 26%. План состоит в том, чтобы к осени увеличить этот уровень до 80% за счет экономии энергии сейчас.

Многие политики высказывают мнение о том, что потери Германии будут намного больше, чем польза, которую от этого получит Украина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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