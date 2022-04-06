Handelsblatt: Нужно ли немцам вводить энергетический бойкот РФ?

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В Германии продолжают спорить касательно того, что может ли Берлин объявить энергетический бойкот России.
Ситуацию прокомментировал автор Handelsblatt, перевод которой предоставляет ИноСМИ.
Когда многие страны уже заявили о том, что они отказываются от российских энергоресурсов, канцлер Германии Олаф Шольц пока не спешит с окончательным отказом от них, даже после информации о Буче, пишет автор публикации.
Сдержанность Германии в данном вопросе многих партнеров Германии удивляет. Тем не менее, становится понятно, что немцы думают и о своей экономике. Но ситуация складывается так, что давление на Германию с требованием высказаться за бойкот российских поставок энергоносителей растет с каждым днем.
Не исключено, полагают эксперты, что к концу сезона будут приняты жесткие решения. Но при этом уже сейчас правительство Германии боится того, как будет проходить следующий сезон. Ведь нехватка энергоресурсов может сказаться на промышленности. А это тоже ударит серьезно по экономике.
«Конечно, нелегко, глядя на ужасные кадры из Бучи, приводить аргумент экономических потерь», - пишет Handelsblatt.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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