Handelsblatt: Нужно ли немцам вводить энергетический бойкот РФ?

В Германии продолжают спорить касательно того, что может ли Берлин объявить энергетический бойкот России.

Ситуацию прокомментировал автор Handelsblatt, перевод которой предоставляет ИноСМИ .

Когда многие страны уже заявили о том, что они отказываются от российских энергоресурсов, канцлер Германии Олаф Шольц пока не спешит с окончательным отказом от них, даже после информации о Буче, пишет автор публикации.

Сдержанность Германии в данном вопросе многих партнеров Германии удивляет. Тем не менее, становится понятно, что немцы думают и о своей экономике. Но ситуация складывается так, что давление на Германию с требованием высказаться за бойкот российских поставок энергоносителей растет с каждым днем.

Не исключено, полагают эксперты, что к концу сезона будут приняты жесткие решения. Но при этом уже сейчас правительство Германии боится того, как будет проходить следующий сезон. Ведь нехватка энергоресурсов может сказаться на промышленности. А это тоже ударит серьезно по экономике.

«Конечно, нелегко, глядя на ужасные кадры из Бучи, приводить аргумент экономических потерь», - пишет Handelsblatt.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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