IT-компания EPAM Systems пообещала за три месяца уйти из РФ

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Американская IT-компания EPAM Systems Inc, ранее объявившая об уходе из РФ в знак протеста против проведения «спецоперации» на территории Украины, сообщила о том, что процесс будет завершен в течение трех месяцев.
Компания приостановила свою деятельность в стране, но пообещала и впредь оказывать поддержку своим клиентам. Также EPAM Systems Inc организует переезд своих работников за рубеж.
«В соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса нашей компании, которые были введены в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций за счет активного переезда сотрудников. В настоящее время значительное число сотрудников уже переехало за пределы страны», — говорится в пресс-релизе EPAM Systems Inc.
Напомним, что эта IT-компания имеет офисы более чем в 40 странах мира. При этом создана она была еще в 1993 году - причем, в Минске. Спустя некоторое время компания перебазировалась в США. Сейчас ее головной офис расположен в Ньютауне (Пенсильвания, США).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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