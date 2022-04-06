IT-компания EPAM Systems пообещала за три месяца уйти из РФ

Американская IT-компания EPAM Systems Inc, ранее объявившая об уходе из РФ в знак протеста против проведения «спецоперации» на территории Украины, сообщила о том, что процесс будет завершен в течение трех месяцев.

Компания приостановила свою деятельность в стране, но пообещала и впредь оказывать поддержку своим клиентам. Также EPAM Systems Inc организует переезд своих работников за рубеж.

«В соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса нашей компании, которые были введены в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций за счет активного переезда сотрудников. В настоящее время значительное число сотрудников уже переехало за пределы страны», — говорится в пресс-релизе EPAM Systems Inc.

Напомним, что эта IT-компания имеет офисы более чем в 40 странах мира. При этом создана она была еще в 1993 году - причем, в Минске. Спустя некоторое время компания перебазировалась в США. Сейчас ее головной офис расположен в Ньютауне (Пенсильвания, США).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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