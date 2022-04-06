Экономист Надоршин допустил возвращение в РФ челноков и фарцовщиков

Сегодня, 10:59

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Экономист Надоршин допустил возвращение в РФ челноков и фарцовщиков
Экономист Евгений Надоршин

Фарцовщики, как при Советском Союзе, и челноки, как в лихие 90-ые, могут появиться и в современной России. По крайней мере, это допускает экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин при условии, что Центробанк не станет слишком усердствовать в вопросе валютных ограничений.

«Власти готовы разрешить параллельный импорт... Не вижу проблемы, которая помешала бы позволить поставлять и продавать иностранные товары тем, кто может это сделать. Это хороший вариант дополнительного оживления трансграничного бизнеса. И здесь, как следует понимать, открываются многочисленные ниши: это и отличный способ поддержания ассортимента, причем разных товаров, и даже уменьшение коррупционной составляющей за счет легализации такого вида бизнеса», - заявил он в беседе с агентством «Лента».

По мнению Надоршина, челноки могут поставлять товары таким образом не только для граждан, но и для юридических лиц. К тому же, сегодня им уже нет необходимости стоять на рынке и «толкать» там свой товар - продавать можно по предзаказам, через интернет-площадки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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