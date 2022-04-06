Экономист Петровская: длинные майские выходные позволят сохранить рабочие места

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Завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская высказалась об инициативе сделать в РФ выходными дни с четвертого по шестого мая. По ее словам, вопрос дискуссионный, так как некоторые компании не могут приостанавливать свою деятельность ни на один день, но в целом такой шаг позволит сохранить рабочие места.
В своем комментарии «Прайм» она пояснила, что решение может быть принято, если преследуется цель, что длинные выходные граждане проведут на дачах и приусадебных участках. Работа на огороде позволит им обеспечить себя гарантированным урожаем осенью.
Петровская напомнила, что десятидневные выходные - это дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда, поскольку работникам, которые вышли на работу, придется платить в повышенном размере.
Часть компаний в стране и без официальных выходных устанавливают нерабочим период с 1 по 10 мая. Еще часть намерена организовать «плавающий» график работы, чтобы весь персонал имел возможность отдохнуть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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