Сервис Spotify уходит из России

Spotify, знаменитый стриминговый сервис музыки, аудиокниг и подкастов, официально объявил о прекращении своей работы в России. На сайте компании появилось специальное уведомление об этом. Из релиза от четверга, 7 апреля, следует, что Spotify станет недоступным в РФ уже через несколько дней.

«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — сказано в обращении компании к пользователям.

Ранее стало известно о том, что в Spotify была ограничена для граждан РФ платная Premium-подписка.

СМИ сообщали об уходе аудиостримингового сервиса из страны еще в начале марта, но только теперь об этом было объявлено официально. В Spotify пообещали сообщить, если ситуация изменится и компания решит вернуться на российский рынок.

Как уже неоднократно сообщалось, зарубежные бренды и сервисы уходят из РФ в знак протеста против спецоперации России на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700