Сервис Spotify уходит из России

Сегодня, 14:19

0

Image 16+
Сервис Spotify уходит из России
Фото из открытых источников

Spotify, знаменитый стриминговый сервис музыки, аудиокниг и подкастов, официально объявил о прекращении своей работы в России. На сайте компании появилось специальное уведомление об этом. Из релиза от четверга, 7 апреля, следует, что Spotify станет недоступным в РФ уже через несколько дней.

«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — сказано в обращении компании к пользователям.

Ранее стало известно о том, что в Spotify была ограничена для граждан РФ платная Premium-подписка.

СМИ сообщали об уходе аудиостримингового сервиса из страны еще в начале марта, но только теперь об этом было объявлено официально. В Spotify пообещали сообщить, если ситуация изменится и компания решит вернуться на российский рынок.

Как уже неоднократно сообщалось, зарубежные бренды и сервисы уходят из РФ в знак протеста против спецоперации России на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сервис Spotify уходит из России

Сегодня, 14:19

ЕС заплатил РФ 35 млрд евро и помог Украине на 1 млрд евро с начала военной операции

Сегодня, 10:19

Эксперт Дорофеев: Дефолт в России может быть объявлен в мае 2022 года

Вчера, 19:44

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Вчера, 14:04

Крупнейший мировой производитель ветровых турбин объявил об уходе из РФ

Вчера, 14:04

Экономист Беляев рассказал, как новые санкции отразятся на гражданах РФ

Вчера, 13:34

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

Вчера, 11:09

Intel объявила о приостановке работы в РФ

Вчера, 10:44

Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

4-04-2022, 12:24

Студентам, лишившимся работы из-за ухода некоторых компаний из РФ, предложили дать льготу

4-04-2022, 12:24

Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

4-04-2022, 12:19

Сотрудники Pandora в Екатеринбурге пожаловались на снижение зарплаты

4-04-2022, 12:04

Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

3-04-2022, 22:39

Решение Байдена: Штаты решили включить заднюю, но что-то пошло не так

3-04-2022, 21:09

Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в РФ

3-04-2022, 20:04

Продажи смартфонов в РФ сократились в два раза из-за подорожания на 30–50%

3-04-2022, 12:54

Производитель упаковки из гофрированного картона Smurfit Kappa уходит из РФ

2-04-2022, 13:44

Датский производитель холодильников Danfoss готовится уйти из России

2-04-2022, 13:39

Аналитик Акимова допустила, что прокладки подешевеют с увеличением числа азиатских марок на рынке

2-04-2022, 13:39

Экономика России существенно не пострадала от санкций

1-04-2022, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

5-04-2022, 14:54

0

Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...

Подробнее
Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Вчера, 17:54

0

ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...

Подробнее
Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Вчера, 14:04

0

Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...

Подробнее
От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

Вчера, 18:03

0

Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...

Подробнее
Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

5-04-2022, 11:49

0

О проблемах в отношениях США и стран Ближнего Востока рассказали эксперты Asia Times. Авторы публикации отмечают, что...

Подробнее
Востоковед Тавровский указал на три направления сотрудничества между РФ и КНР

Востоковед Тавровский указал на три направления сотрудничества между РФ и КНР

5-04-2022, 15:09

0

Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество и будут совместно противодействовать гегемонии США, уверен...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

5-04-2022, 15:49

0

Накануне около восьми утра на Петергофском шоссе произошло серьёзное ДТП. Петербуржец, попытавшийся на велосипеде...

Подробнее
В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

0

В Кировском районе Санкт-Петербурга от нападения четырёх псов пострадал четырнадцатилетний ребёнок. Девочку со рваными...

Подробнее
На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»

На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»

Вчера, 20:29

0

Самоходные 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» были замечены на улицах Мариуполя. Как предполагается, их задействуют при...

Подробнее
Часть граждан в РФ получит по 16 тысяч рублей от ПФР с 4 апреля 2022 года

Часть граждан в РФ получит по 16 тысяч рублей от ПФР с 4 апреля 2022 года

5-04-2022, 08:14

0

О сроках поступления денежных средств рассказали специалисты Пенсионного фонда России. Речь идет о выплатах, которые...

Подробнее