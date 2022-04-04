Сервис Spotify уходит из России

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Spotify, знаменитый стриминговый сервис музыки, аудиокниг и подкастов, официально объявил о прекращении своей работы в России. На сайте компании появилось специальное уведомление об этом. Из релиза от четверга, 7 апреля, следует, что Spotify станет недоступным в РФ уже через несколько дней.
«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — сказано в обращении компании к пользователям.
Ранее стало известно о том, что в Spotify была ограничена для граждан РФ платная Premium-подписка.
СМИ сообщали об уходе аудиостримингового сервиса из страны еще в начале марта, но только теперь об этом было объявлено официально. В Spotify пообещали сообщить, если ситуация изменится и компания решит вернуться на российский рынок.
Как уже неоднократно сообщалось, зарубежные бренды и сервисы уходят из РФ в знак протеста против спецоперации России на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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