ЕС заплатил РФ 35 млрд евро и помог Украине на 1 млрд евро с начала военной операции

Сегодня, 10:19

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ЕС заплатил РФ 35 млрд евро и помог Украине на 1 млрд евро с начала военной операции
Фото из открытых источников

В Европе снова звучат призывы отправлять Украине еще больше оружия для борьбы с российскими войсками.

С таким призывом обратился к странам ЕС также глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что ЕС выделили для Украины только 1 млрд евро с начала «военной спецоперации», которую проводит Россия, при этом РФ за поставки энергоносителей Европа заплатила 35 млрд долларов.

«Мы должны продолжать вооружать Украину. Нам нужно меньше аплодисментов и больше помощи. Украинцы ожидают от нас новых поставок вооружений, и мы делаем это», - сказал Жозеп Боррель.

Он уверен, что нарастив поставки, можно способствовать более быстрому завершению «военной спецоперации». При этом ЕС, по его словам, необходимо и далее оказывать экономическое давление на Россию.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что ЕС запретит импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год. Также стало известно, что Запад готовит санкции и против импорта российской нефти, а ряд стран уже вообще отказались от российских энергоресурсов.

Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что со стороны ЕС все равно будут введены вскоре ограничения в отношении нефти и газа из России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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