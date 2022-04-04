Эксперт Дорофеев: Дефолт в России может быть объявлен в мае 2022 года

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев допускает, что менее чем через месяц в России будет объявлен дефолт. Хотя власти делают все для того, чтобы его не допустить.

Расчеты по госдолгу в рублях, к которым прибег Минфин, но они не предусмотрены условиями соглашений, могут быть вначале расценены как технический дефолт, а спустя некоторое время будет объявлен и полноценный.

Как известно, четвертого апреля сего года Министерство финансов РФ должно было выплатить купон по евробондам Россия-2042 и погасить суверенные еврооблигации выпуска Россия-2022. Однако сегодня, шестого апреля, ведомство проинформировало о том, что впервые обязательства по евробондам были выполнены в рублях, так как зарубежный банк-агент отказался выполнять поручение в долларах.

Дмитрий Дорофеев объяснил, что даже невзирая на то, что РФ по факту погашает госдолг в рублях, данная ситуация все равно может быть расценена как технический дефолт, поскольку получается, что страна свои обязательства не выполнила. Не ровен час, уже спустя месяц может быть объявлен и полноценный дефолт суверенного долга страны.

Для самого Минфина сам факт объявления дефолта особой роли не сыграет. Эксперт отметил, что выплата как основного долга, так и купонов по нему, будет продолжаться за российские рубли. Расчеты будут проводить через Национальный расчетный депозитарий, пишет журнал «Профиль».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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