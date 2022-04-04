Крупнейший мировой производитель ветровых турбин объявил об уходе из РФ

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Датская компания Vestas, являющаяся крупнейшим в мире производителем ветровых турбин, объявила об уходе из России. Об этом сообщает TV2, отмечая, что заявление по этому поводу озвучил лично гендиректор предприятия Хенрик Андерсон.
Vestas, у которой в РФ имеется два завода, новую коммерческую деятельность в стране прекратил еще с марта сего года. Все проекты были приостановлены практически через несколько дней после начала проведения спецоперации.
Теперь же, как следует из заявления Андерсона, Vestas уже не будут обслуживать своих российских клиентов.
«Когда мы уходим из России, мы отказываемся как от клиентской деятельности, которая у нас есть, так и от другой деятельности, которую мы можем вести на фабриках и в других отраслях», - пояснил гендиректор датской компании.
Vestas зашла на рынок страны в 2017 году. Ветрогенераторы, которые она произвела, вырабатывали в РФ 1 гигаватт электроэнергии, уточняет «КП».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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