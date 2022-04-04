Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним обязательствам из-за введенных международных санкций и заморозки валютных резервов страны. Это следует из его разговора с агентством «Лента» .

В то же время Подлевских уверен, что о дефолте по внутренним обязательствам, который бы сказался на жизни простых граждан, речь в данный момент не идет - он не обсуждается. И все же, признает аналитик, страна оказалась в данный момент перед непростым выбором.

«Оба варианта довольно тяжелые. США хотят запретить нам гасить долги по облигациям с замороженных резервов, а я напоминаю, что первый платеж был сделан именно за счет резервов. Но сейчас планы поменялись, что ставит нас перед трудным выбором: либо истощать оставшиеся запасы, либо объявлять дефолт», — растолковал Подлевских.

В то же время аналитик допускает, что в силу рычагов влияния, которые имеются в распоряжении Москвы (к примеру, продажа урана), позиция США может несколько смягчиться. Однако ситуация все равно не из лучших. Ибо, как указал собеседник агентства, если «придется совершать текущие платежи из оставшихся резервов, на которые пока не наложены санкции, то они очень быстро истощатся».

А дефолт по внешним обязательствам означает, в первую очередь, имиджевые потери для размещений в будущем на зарубежных рынках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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