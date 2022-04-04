Экономист Беляев рассказал, как новые санкции отразятся на гражданах РФ

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Экономист Беляев рассказал, как новые санкции отразятся на гражданах РФ
Фото из открытых источников

Экономист Михаил Беляев рассказал, во что могут вылиться ограничения, которые планируют ввести в Старом Свете.

В списке новых санкций ЕС против РФ из-за проведения спецоперации на территории Украины значится возможное закрытие границ для отечественных автоперевозчиков. Кроме того кораблям РФ будет воспрещен вход в европейские порты. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Первое, к чему, по мнению Беляева, стоит быть готовыми гражданам - к возникновению дефицита некоторых товарных групп. Второе - будет изменена стоимость многих товаров. Ясное дело, не в сторону снижения цен.

«В любом случае будут задействованы определенные внешнеторговые приемы, которые дадут возможность оформить товарные грузы таким образом, чтобы они могли быть доставлены в РФ в обход закрытых логистических коридоров», - цитирует эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаила Беляева издание «АБН».

Российские компании в свете сложившихся обстоятельств будут вынуждены прибегнуть к переоформлению ряда документов, в том числе товарно-транспортных накладных. Но, подчеркивает экономист, стоит иметь в виду, что случившееся в любом случае скажется на сокращении ряда товаров. Помимо этого, спектр ввозимой продукции также может существенно сократиться. На рынок будут заходить только товары, которые пользуются наибольшим спросом.

В итоге, прогнозирует экономист, новые санкции в отношении РФ для рядовых граждан выльются в очередное повышение цен на различные категории товаров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экономист Беляев рассказал, как новые санкции отразятся на гражданах РФ

Сегодня, 13:34

В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

Сегодня, 11:09

Intel объявила о приостановке работы в РФ

Сегодня, 10:44

Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

4-04-2022, 12:24

Студентам, лишившимся работы из-за ухода некоторых компаний из РФ, предложили дать льготу

4-04-2022, 12:24

Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

4-04-2022, 12:19

Сотрудники Pandora в Екатеринбурге пожаловались на снижение зарплаты

4-04-2022, 12:04

Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

3-04-2022, 22:39

Решение Байдена: Штаты решили включить заднюю, но что-то пошло не так

3-04-2022, 21:09

Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в РФ

3-04-2022, 20:04

Продажи смартфонов в РФ сократились в два раза из-за подорожания на 30–50%

3-04-2022, 12:54

Производитель упаковки из гофрированного картона Smurfit Kappa уходит из РФ

2-04-2022, 13:44

Датский производитель холодильников Danfoss готовится уйти из России

2-04-2022, 13:39

Аналитик Акимова допустила, что прокладки подешевеют с увеличением числа азиатских марок на рынке

2-04-2022, 13:39

Экономика России существенно не пострадала от санкций

1-04-2022, 21:44

Поставка российского газа в Латвию прекращена с 1 апреля 2022 года

1-04-2022, 19:34

Эмбарго на российский газ обойдется каждому французу в 54 евро в год

1-04-2022, 16:14

Таунсенд заявил тем, кто ждал дефолта России, приготовиться раскошеливаться

1-04-2022, 07:29

На границе Эстонии и Ленинградской области заметно увеличился поток большегрузов

31-03-2022, 19:34

Как российско-украинский кризис повлияет на китайскую продовольственную безопасность

31-03-2022, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги

4-04-2022, 08:44

0

По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...

Подробнее
Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Вчера, 14:54

0

Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...

Подробнее
Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

4-04-2022, 09:44

0

Еще до начала «спецоперации» на Украине США и НАТО рассматривали возможность атаковать Донбасс с моря ракетами...

Подробнее
Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

Каждый получит по 12 тыс. рублей с 4 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

3-04-2022, 22:39

0

Новую денежную выплату от государства смогут получить российские граждане в начале следующей недели. Деньги будут...

Подробнее
Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении мужчины, бросившего гранату на детскую площадку

3-04-2022, 14:04

0

Правоохранители Северной столицы возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на детской площадке....

Подробнее
Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

Петербургский суд определился с наказанием для компании весёлых нудистов, устроивших забег по Сенной площади

3-04-2022, 21:54

0

Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении семерых приятелей, устроивших «голую» пробежку по Сенной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

В Ленинградской области водитель «БМВ» на ходу разбрасывался наркотиками, чтобы избежать общения с правоохранителями, но ему это не помогло

3-04-2022, 16:29

0

Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель чёрной иномарки попытался избежать объяснений с полицейскими,...

Подробнее
Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

4-04-2022, 12:24

0

Депутат Госдумы РФ и актер Николай Бурляев полагает, что у страны есть чем ответить на решение Голливуда уйти из...

Подробнее
Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

4-04-2022, 12:19

0

Предприниматель Андрей Терёхин - общественник из Новосибирска, создатель и руководитель IT-компании VR CORP, объявил о...

Подробнее
Пенсионеры России помогут бороться с влиянием санкций против России

Пенсионеры России помогут бороться с влиянием санкций против России

4-04-2022, 13:34

0

Люди старшего поколения обладают уникальными трудовыми навыками и инженерно-конструкторским потенциалом для возрождения...

Подробнее