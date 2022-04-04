Экономист Беляев рассказал, как новые санкции отразятся на гражданах РФ

Экономист Михаил Беляев рассказал, во что могут вылиться ограничения, которые планируют ввести в Старом Свете.

В списке новых санкций ЕС против РФ из-за проведения спецоперации на территории Украины значится возможное закрытие границ для отечественных автоперевозчиков. Кроме того кораблям РФ будет воспрещен вход в европейские порты. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Первое, к чему, по мнению Беляева, стоит быть готовыми гражданам - к возникновению дефицита некоторых товарных групп. Второе - будет изменена стоимость многих товаров. Ясное дело, не в сторону снижения цен.

«В любом случае будут задействованы определенные внешнеторговые приемы, которые дадут возможность оформить товарные грузы таким образом, чтобы они могли быть доставлены в РФ в обход закрытых логистических коридоров», - цитирует эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаила Беляева издание «АБН» .

Российские компании в свете сложившихся обстоятельств будут вынуждены прибегнуть к переоформлению ряда документов, в том числе товарно-транспортных накладных. Но, подчеркивает экономист, стоит иметь в виду, что случившееся в любом случае скажется на сокращении ряда товаров. Помимо этого, спектр ввозимой продукции также может существенно сократиться. На рынок будут заходить только товары, которые пользуются наибольшим спросом.

В итоге, прогнозирует экономист, новые санкции в отношении РФ для рядовых граждан выльются в очередное повышение цен на различные категории товаров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700