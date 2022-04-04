В РФ прекращена поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu

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Поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu в РФ прекращается. Разработчик дистрибутива Canonical поддерживает введенные в отношении страны из-за спецоперации на территории Украины санкции. Издание cnews.ru, сообщая об этом, подчеркивает, что обычных пользователей данное решение не коснулось. Но только пока - вероятно, прекращение поддержки в данном случае - вопрос времени.
Canonical, объявляя о прекращении поддержки бизнес-пользователей Linux-дистрибутива Ubuntu, в своем заявлении прямым текстом указала, что таковой является ее реакция на спецоперацию.
Компания лишила отечественные компании, которые используют ее ОС, возможностей доступа к ее коммерческим сервисам. Кроме этого, предприятиям из РФ недоступна и техническая поддержка на платной основе.
Следует отметить, что в заявлении ничего не говорится о поддержке, за которую уже заплачено было ранее. Но существует высокая вероятность того, что и данный вид поддержки окажется недоступным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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