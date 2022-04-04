Intel объявила о приостановке работы в РФ

Всемирно известная компания Intel, производитель процессоров из США, объявила о приостановлении своей деятельности на территории РФ. Появилось официальное заявление на этот счет на ее официальном сайте сегодня, шестого апреля.

В нем говорится о том, что компания немедленно приостановила все деловые операции в РФ.

«Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано на сайте Intel.

Напомним, о приостановке поставок в РФ и РБ Intel уведомил еще четвертого марта. Принятое решение обосновывалось протестом против проведения Россией «спецоперации» на территории Украины.

Следует добавить, что россияне и белорусы рискуют остаться не только без процессоров Intel, покоривших сердца пользователей своей производительностью и безупречной системой охлаждения.

Ранее о прекращении ввоза своей продукции в РФ и Беларусь объявила и компания AMD, еще один ведущий производитель процессоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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