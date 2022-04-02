Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

Депутат Госдумы РФ и актер Николай Бурляев полагает, что у страны есть чем ответить на решение Голливуда уйти из отечественного рынка кинопроката. Его слова приводит агентство «Лента» .

Бурляев убежден, что в кинотеатрах надо показывать старые советские кинофильмы. Это, по его мнению, настоящая сокровищница.

По словам парламентария, современное русское кино не дотягивает по драматургии до высокого уровня, но выход имеется. Он предлагает выпускать на большие экраны коллекцию советского кинофонда.

«Я предложил, чтобы Минкультуры восстанавливал и оцифровывал лучшие фильмы прошлых лет», — пояснил Бурляев.

Ранее из публикаций СМИ стало известно о том, что кинокомпания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов на территории РФ. Для понимания, в медиаконгломерат входят и MARVEL, и Pixar, а также Lucasfilm, Maker Studios и некоторые другие.

От проката также отказались Sony Pictures, Universal Pictures и Warner Bros.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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