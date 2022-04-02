Студентам, лишившимся работы из-за ухода некоторых компаний из РФ, предложили дать льготу

Многие студенты вследствие ухода из РФ многих западных компаний лишились работы или подработки. Депутат Госдумы Василий Власов считает, что их надо поддержать. Парламентарий отправил письмо главе министерства науки и образования Валерию Фалькову, в котором предложил предоставить таким студентам отсрочку сроком на год по внесению оплаты за обучение в вузах.

В обращении говорится, что для многих студентов работа являлась единственной возможностью заработать деньги для оплаты своей учебы в институтах и университетах. Найти новое рабочее место сейчас не такая уж и простая задача, на это необходимо время.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность введения запрета на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учебу на срок до одного года», — цитирует письмо Власова телеканал «360» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700