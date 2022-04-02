Студентам, лишившимся работы из-за ухода некоторых компаний из РФ, предложили дать льготу

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Многие студенты вследствие ухода из РФ многих западных компаний лишились работы или подработки. Депутат Госдумы Василий Власов считает, что их надо поддержать. Парламентарий отправил письмо главе министерства науки и образования Валерию Фалькову, в котором предложил предоставить таким студентам отсрочку сроком на год по внесению оплаты за обучение в вузах.
В обращении говорится, что для многих студентов работа являлась единственной возможностью заработать деньги для оплаты своей учебы в институтах и университетах. Найти новое рабочее место сейчас не такая уж и простая задача, на это необходимо время.
«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность введения запрета на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учебу на срок до одного года», — цитирует письмо Власова телеканал «360».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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