Сотрудники Pandora в Екатеринбурге пожаловались на снижение зарплаты

Работники сети ювелирных бутиков Pandora жалуются на проблемы, с которыми им довелось столкнуться из-за санкций, которые были введены Западом против РФ в ответ на проведение спецоперации на территории Украины. Об этом пишет агентство URA , корреспондент которого пообщался с одним из сотрудников на условиях сохранения его анонимности.

Работник, о котором идет речь - из Екатеринбурга. Он поведал, что в каждом из филиалов Pandora в городе часть сотрудников сократили.

«А еще нам изменили зарплату, говорят, что останется на прежнем уровне, но даже не зная математику, можно вычислить, что сумма уменьшилась», — сообщил собеседник журналистов.

Агентству комментариев официального представителя бренда на этот счет не удалось получить. Но, как говорят сотрудники, Pandora пока не прекращает работу в стране, а только приостанавливает поставки.

Тем не менее на складах сети ювелирных магазинов запасов пока достаточно. По оценкам самих работников, их хватит минимум на полгода активных продаж.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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