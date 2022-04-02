Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

Предприниматель Андрей Терёхин - общественник из Новосибирска, создатель и руководитель IT-компании VR CORP, объявил о ее вынужденном закрытии. Ранее было налажено сотрудничество с отечественными партнерами в области разработки приложений виртуальной и дополненной реальности. Многие проекты еще не доведены до логического завершения, но компания вынуждена закрыться - работа не может быть продолжена из-за нехватки комплектующих вследствие введенных против РФ санкций.

У VR CORP порядка 50 клиентов по всей России. Среди них и федеральные компании, например Росатом или Сбербанк с проектом SberCloud, а также небольшие фирмы и организации. Однако после конца февраля, как образно выражается Терехин, «реальная реальность сделала все проекты по виртуальной реальности абсолютно нереальными».

Предприниматель объяснил, что шлемы/очки виртуальной реальности Oculus Quest, без которых невозможна реализация проектов, сильно выросли в цене. Так, если ранее их можно было купить за 40 тысяч, то сейчас они стоят все 70.

К тому же, уточняет он, работа этих устройств технически завязана на аккаунте в соцсети Facebook, а она признана в РФ экстремистской.

Oculus Quest нуждаются в специальных приложениях, а для этого нужны Visa или Mastercard.

«Что теперь делать с теми очками Oculus Quest, которые уже давно закуплены и используются по всей стране, непонятно: это устройство превратилось, по сути, в кирпич», - поведал Андрей Терёхин в беседе с изданием НГС .

Попытка партнеров новосибирской VR CORP завести разговоры об импортозамещении успехом не увенчалась. Создать аналог в РФ предполагает вложение очень больших денег.

Да и комплектующие практически нереально будет достать, поскольку все они либо из Штатов, либо из Израиля.

Дефицит кадров в IT-сфере наблюдается во всем мире. Поэтому без работы основатель проекта не останется. Но только будет он работать уже не на благо соотечественников...

«Я ухожу за границу. У меня скоро стартует израильский проект, который я уже не связываю с российским брендом VR CORP. Делаю себе абсолютно новое имя и буду выходить на рынок уже с ним», - рассказал бизнесмен о своих планах.

Страну для выезда он уже присмотрел, но пока предпочитает не озвучивать ее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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