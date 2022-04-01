Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в РФ

В Европе крупнейшие организации логистики отказываются посылать свои автомобили за товарами в Российскую Федерацию. Товары пытаются перегрузить на железнодорожные составы, однако пропускная способность железной дороги слишком низкая. Авиация не берёт к перевозке никакого крупногабаритного груза. Для того чтобы осуществить налаживание принципиально новой логистики, требуются месяцы скрупулёзной работы. Об этом сообщает информационное онлайн-издание РИА «Новости».

Стоимость перевозки товаров по воде, суше, воздуху постоянно повышается. Украинский конфликт способствовал тому, что котировки нефти увеличивались до 130 долларов за баррель. Такая ситуация подняла цены на все виды перемещения грузов, кроме железнодорожного.

Однако основная сложность совсем в другом. В доках ЕС скапливаются контейнеры, предназначенные для отгрузки на территорию Российской Федерации. В порту Роттердама, крупнейшем во всём Евросоюзе, их как минимум сотни. Товары подвергаются длительной проверке на таможне: в них ни в коем случае не должна содержаться «санкционка», например, полупроводники либо запчасти для самолетов. Операторы некоторых портов ЕС не хотят принимать торговые суда с любыми грузами, предназначенными для РФ: MSC, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, чья совокупная доля на рынке больше 50 %. В акватории Черного моря ориентировочно сто кораблей застряли в украинских портах. Судовладельцы вынуждены платить страховщикам дополнительную премию — до 5% от стоимости судна. В районе повышенного риска прибрежные воды Румынии и Грузии. При этом порт Новороссийск, попавший под наказания ЕС, информирует, что выполняет все обязательства. Между тем там в большинстве своем экспорт зерна, контейнеров немного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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