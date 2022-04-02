Решение Байдена: Штаты решили включить заднюю, но что-то пошло не так

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
США решили дать заднюю и снизить санкционное давление на Россию, так как опасаются еще большего роста инфляции и дефицита продуктов. Политолог Виктор Меньшов сообщил, что Вашингтон отменяет санкции против России относительно минеральных удобрений, передает solenka.info.
На фоне роста цен и в США, и в Европе американцы осознали, что запрет на поставку удобрений из РФ может сказаться на урожае. При нехватке удобрений урожай будет низким, а это может спровоцировать даже голод в бедных странах мира и дефицит на продукты в странах с развитой экономикой.
Поэтому, пытаясь избежать продовольственного кризиса, США решили не запрещать поставку удобрений из России. Но России, по мнению Меньшова, следует пойти на опережение и запретить поставку удобрений в недружественные страны.
Отметим, широкий пакет санкций был введен в отношении РФ из-за «военной спецоперации», которую она проводит на территории Украины с 24 февраля. Запад заявил, что может начать пересматривать санкции только после того, как российские войска выйдут с территории Украины и будет подписано мирное соглашение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...Подробнее
Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать...Подробнее
Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России. О возможности применения...Подробнее
Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что США стремятся ослабить Россию, пытаясь затянуть «военную спецоперацию» на...Подробнее
Факт отравления детей, которое произошло на базе в Приозёрском районе, спустя месяц всё же стал объектом более...Подробнее
Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание...Подробнее
Mi-6 (служба разведки из Британии) утверждает, что её сотрудники полностью ознакомлены с планами Российской Федерации...Подробнее
В Украине начались разговоры о вероятном попадании ВСУ в так называемый «котел» в Донбассе. Своими мыслями относительно...Подробнее
Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта...Подробнее
Комментировать