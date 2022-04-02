Решение Байдена: Штаты решили включить заднюю, но что-то пошло не так

США решили дать заднюю и снизить санкционное давление на Россию, так как опасаются еще большего роста инфляции и дефицита продуктов. Политолог Виктор Меньшов сообщил, что Вашингтон отменяет санкции против России относительно минеральных удобрений, передает solenka.info.

На фоне роста цен и в США, и в Европе американцы осознали, что запрет на поставку удобрений из РФ может сказаться на урожае. При нехватке удобрений урожай будет низким, а это может спровоцировать даже голод в бедных странах мира и дефицит на продукты в странах с развитой экономикой.

Поэтому, пытаясь избежать продовольственного кризиса, США решили не запрещать поставку удобрений из России. Но России, по мнению Меньшова, следует пойти на опережение и запретить поставку удобрений в недружественные страны.

Отметим, широкий пакет санкций был введен в отношении РФ из-за «военной спецоперации», которую она проводит на территории Украины с 24 февраля. Запад заявил, что может начать пересматривать санкции только после того, как российские войска выйдут с территории Украины и будет подписано мирное соглашение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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