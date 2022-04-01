Продажи смартфонов в РФ сократились в два раза из-за подорожания на 30–50%

Сегодня, 12:54

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Продажи смартфонов в РФ сократились в два раза из-за подорожания на 30–50%
Фото из открытых источников

Продажи смартфонов в РФ сократились в два раза. Главной причиной «проседания» эксперты видят повышение цен вследствие введенных санкций.

По информации газеты «Известия», в срок с 21 по 27 февраля было продано 703 тысячи смартфонов. Однако на следующей после этой недели продажи существенно просели. Было реализовано только 476 тысяч гаджетов. Еще больше продажи снизились в период с 7 по 13 марта - за эту неделю продалось только 380 тысяч.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет: ассортимент в магазинах электроники стал более скудным. В то же время цены на товары, которые можно купить, выросли. Причем, довольно существенно - зафиксировано подорожание в пределах 30-50%.

Эксперты считают, что сейчас рынок электроники держится на плаву благодаря поставкам из КНР, Индии и Вьетнама. Наметились предпосылки к постепенному снижению цен на смартфоны. Не последнюю роль в этом играет укрепление рубля.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников полагает, что со временем и ретейлеры смогут умерить свои аппетиты и снизить наценку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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