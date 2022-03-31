Аналитик Акимова допустила, что прокладки подешевеют с увеличением числа азиатских марок на рынке

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Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова допускает, что цены на женские прокладки снизятся после того, как на рынок РФ зайдут многочисленные азиатские марки
«Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке», — цитируют эксперта РИА Новости.
На фоне заявлений западных компаний о приостановке деятельности в РФ либо вообще об уходе из рынка на фоне проведения страной спецоперации на территории Украины прокладки и другие средства женской гигиены начали пользоваться ажиотажным спросом. Как результат - повышенные цены. Поспособствовали росту стоимости и спекулятивные действия некоторых торговцев. Они закупали огромные оптовые партии товара и продавали его по завышенной цене.
Procter & Gamble, компания, являющаяся ведущим производителем гигиенических товаров, три недели назад уведомила, что сокращает свой ассортимент на территории РФ, а на оставшиеся товары повышает цены.
Так, стоимость подгузников вырастет на 47%, прокладок и тампонов - на 33%, а на некоторые стиральные порошки - на все 100%, пишет «КП».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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