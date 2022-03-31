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Ирландский производитель упаковки из гофрированного картона Smurfit Kappa уходит из РФ. Информация об уходе компании появилась на ее официальном сайте в пятницу, первого апреля, передает ТАСС.
Согласно пресс-релизу, компания приняла решение уйти из РФ в связи с тем, что руководящий состав не поддерживает проведение спецоперации на территории Украины.
Smurfit Kappa сворачивает свою деятельность в стране постепенно. Поддержка деятельности уже остановлена - прекращены импорт, экспорт, финансирование производства.
В пресс-релизе говорится, что сотрудникам компании в РФ будет выплачена зарплата за время, когда компания будет осуществлять процедуру ухода из страны в соответствии с законодательством.
Smurfit Kappa сообщила, что на территории России в ее управлении находится четыре завода. Три из них расположены на территории Ленинградской области, еще один - в Москве.
В общей сложности на них трудоустроены порядка 800 человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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