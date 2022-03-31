Датский производитель холодильников Danfoss готовится уйти из России

Danfoss, компания-производитель энергосберегающего оборудования из Дании, готовится покинуть рынок РФ и Беларуси. Об этом сказано в официальном пресс-релизе, информирует агентство «Интерфакс».

В компании сообщили, что после того, как деловые операции в РФ были приостановлены 28 февраля, а в РБ - 4 марта, ситуация постоянно мониторилась. В итоге было принято об уходе с рынка.

«Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии», — сказано в пресс-релизе Danfoss, работающей на отечественном рынке с 1993 года.

Компания, которая производит тепловую автоматику, холодильную и приводную технику, в лице директора по коммуникациям Каспера Эльберна, также объявила, что сотрудники в РФ и РБ будут уволены. Речь идет примерно о 1300 людях. Их безопасность, заверили в Danfoss, является одним из главных приоритетов на данный момент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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