Датский производитель холодильников Danfoss готовится уйти из России

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
Danfoss, компания-производитель энергосберегающего оборудования из Дании, готовится покинуть рынок РФ и Беларуси. Об этом сказано в официальном пресс-релизе, информирует агентство «Интерфакс».
В компании сообщили, что после того, как деловые операции в РФ были приостановлены 28 февраля, а в РБ - 4 марта, ситуация постоянно мониторилась. В итоге было принято об уходе с рынка.
«Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии», — сказано в пресс-релизе Danfoss, работающей на отечественном рынке с 1993 года.
Компания, которая производит тепловую автоматику, холодильную и приводную технику, в лице директора по коммуникациям Каспера Эльберна, также объявила, что сотрудники в РФ и РБ будут уволены. Речь идет примерно о 1300 людях. Их безопасность, заверили в Danfoss, является одним из главных приоритетов на данный момент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...Подробнее
Весьма очевидно, что в настоящее время на территории Донбасса положение сложилось для украинских Вооружённых сил явно...Подробнее
В ночь на двадцать девятое марта сотрудники МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Каршеринг» в...Подробнее
На Западе не смогли до конца разгадать планы России по Украине и продолжают выдвигать различные версии происходящего....Подробнее
Сегодня пресс-служба Кингисеппской таможни сообщила о том, что с середины прошлого месяца сильно возросло количество...Подробнее
Растительный стейк с узором, идентичным мраморной говядине, сумели создать ученые Швейцарской высшей технической школы...Подробнее
Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще очень далеко, сообщает гонконгское...Подробнее
Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта...Подробнее
Жительница Челябинска рассказала о том, как потеряла 100 тыс. рублей, когда переводила деньги сыну-студенту в Италию. В...Подробнее
Комментировать