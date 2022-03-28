На границе Эстонии и Ленинградской области заметно увеличился поток большегрузов

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Сегодня пресс-служба Кингисеппской таможни сообщила о том, что с середины прошлого месяца сильно возросло количество грузовиков, выезжающих на территорию Эстонии через пост международного автомобильного пункта пропуска в Ивангороде.
По словам таможенников, ими обеспечен выпуск транспортных средств сверх запроектированной пропускной способности поста, но эта мера малоэффективна в связи с пропускной способностью заграничного пункта пропуска. После оформления на территории России, фуры подолгу стоят на мосту через Нарову между Ивангородом и Нарвой, ожидая прибытия в Эстонский пропускной пункт.
Представители ведомства посоветовали экспортёрам при составлении маршрута перевозки грузов использовать сервис, действующий на официальном сайте ФТС России.
Согласно статистике, пропускная способность Ивангородского пункта пропуска составляет порядка двухсот машин в сутки – по сто грузовиков в каждую сторону. При этом в марте его сотрудниками оформлялись в среднем по сто тридцать пять разрешений только на выезд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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