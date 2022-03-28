Челябинка потеряла 100 тысяч рублей при переводе евро сыну в Италию

Жительница Челябинска рассказала о том, как потеряла 100 тыс. рублей, когда переводила деньги сыну-студенту в Италию.

В начале марта Европа начала блокировать карты Visa, выданные гражданам РФ, пишет 74.ru . Но поскольку сын нуждался в деньгах, женщина перевела ему определенную сумму в евро.

Сын Натальи учился в Челябинском институте путей сообщения. Он также поступил в один из вузов Италии, где продолжил свое образование. Сейчас парень живет на Апеннинах, а родители по возможности поддерживают его финансово.

«Сначала он пользовался картой Сбербанка, снимал деньги по конвертации через банкомат — я ему перечисляла рубли, он снимал евро. После Нового года я оформила две карты в Райффайзенбанке — себе и ему, привязав их к своему валютному счету. По такой карте можно было снимать евро в Италии без комиссии в банкоматах. Но карту выпустили, когда сын уже уехал, я не смогла ее передать. Мы привязали ее через Apple Pay, и он ею спокойно пользовался», - рассказывает женщина.

А уже к концу февраля ситуация изменилась. Женщина поспешила перевести сыну 300 тыс. рублей, хотя на тот момент курс уже было 140 рублей за евро, но в итоге молодой человек все деньги получить не смог. После всех попыток студенту пришло на карту 1300 евро вместо 2000. Проводились операции через Райффайзенбанк, где настаивают на том, что перевод денег проведен в соответствии с новыми нормами, поэтому ничего менять банк не будет.

Напомним, сейчас в отношении РФ действует широкий пакет санкций, который затронул и финансовый сектор. Это спровоцировало проблемы с использованием российских карт за рубежом, а также при переводе денег в другую страну. Санкции были введены в ответ на «военную спецоперацию», которую начала Россия против Украины 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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