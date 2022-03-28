Ультиматум России оплачивать газовые поставки рублями сравнили с гонкой к обрыву

Россия потребовала рассчитываться с ней за поставки газа рублями. Это решение европейские страны, такие как Германия и Франция, назвали нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что платежи в рублях «неприемлемы» и призвал граждан и предприятия сократить потребление топлива. Он также предупредил, что надо быть готовыми к эскалации со стороны России. Без сомнения решение Москвы политически мотивировано, хотя оно поможет поддержать российскую валюту, которая рухнула на фоне введения санкций. На запрос Москвы европейцы пока не ответили. Расчет в рублях дает Москве преимущество. В частности, перевод оплаты на рубли укрепит российскую валюту, а также заставит Запад обойти собственные санкции. Компаниям придется закупать валюту у российского ЦБ, зарубежные активы которого Запад заморозил, пишет mk.ru

Газовый спор России и ряда европейских стран похож на гонки к обрыву. В сложившейся ситуации у России есть два варианта поведения. Она может согласиться принимать платежи в евро и долларах, как это оговорено в контрактах. Но Москва может приостановить поставки газа в Европу. Прекращение поставок для Европы чревато весьма серьезными экономическими проблемами. В таком случае в Германии может наступить рецессия. В стране произойдет всплеск инфляции из-за высоких цен на энергоносители.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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