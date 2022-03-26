Хазин счел жесткие санкции Запада фактическим выходом России из ВТО

РФ по факту покинула Всемирную торговую организацию на фоне жестких санкций Запада. С таким заявлением выступил экономист Михаил Хазин.

Вопрос выхода страны из ВТО начал подниматься после того, как 14 членов данной организации заявили о намерении лишить Россию режима благоприятствования на фоне проведения спецоперации в Украине. Впоследствии в парламент РФ был внесен проект документа о выходе страны из ВТО.

Хазин, комментируя его, отмечает, что жесткие санкции Запада окончательно лишили страну смысла быть в составе данной организации. Хотя лично он считает ошибочным даже вступление в ВТО.

«Безусловно, было ошибкой само вступление в эту организацию. Де-факто мы из нее уже вышли, потому что подавляющее большинство стран Запада закрыло для нас режим наибольшего благоприятствования. Они фактически выкидывают наши товары из магазинов», — растолковал специалист, выступая в эфире радио «Говорит Москва».

Америка и европейские страны отказались от российских товаров, за исключением позиций, которые попросту не подпадают под замещение. На Западе запрещают производителям работать с РФ. Практика ухода компаний из страны повсеместно поощряется. В таких условиях, полагает Хазин, не может быть и речи о продолжении работы в ВТО.

В то же время ряд экспертов убеждены, что многие европейские страны не поддержат выход РФ из ВТО в силу того, что испытывают потребность в поставках критически важных товаров и ресурсов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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