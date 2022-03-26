Экономист Белянчикова рассказала, какая инфляция ждет граждан в РФ

Сегодня, 14:19

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Экономист Белянчикова рассказала, какая инфляция ждет граждан в РФ
Фото из открытых источников

Татьяна Белянчикова, доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Плеханова, согласна со многими своими коллегами касательно того, что инфляция в 2022 году в РФ будет двузначной. В то же время заоблачных показателей экономист не ожидает.

Недавно глава ВТБ Андрей Костин предупредил о том, что показатель инфляции в стране по итогам нынешнего года будет состоять из двух цифр. По мнению специалиста, в сложившейся ситуации властям лучше воздержаться от замораживания цен.

Белянчикова, комментируя данную оценку, отметила, что при нейтральном сценарии инфляция, скорее всего, будет двухзначной, но совсем не заоблачной.

«Вероятно, она останется в значениях сегодняшней ключевой ставки, возможно будет чуть выше. Конечно, цены можно заморозить, но этот выход ведёт к дефициту и чёрному рынку. Если вести речь об ограничении цен не чисто административными методами, то речь идёт о субсидиях реальному сектору, промышленности, сельскому хозяйству, возможно строительству», - сказала экономист и добавила, что это возможно при условии наличия в бюджете средств на эти цели.

Белянчикова напомнила, что нынче идет перераспределение нефтегазовых потоков от недружественных стран в направлении других, посему внушительные субсидии сейчас будут, конечно, под вопросом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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