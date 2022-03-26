Экономист Лобода рассказал, что будет с курсом рубля в апреле

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода, считает, что все худшее для рубля осталось в прошлом - позади. Согласно его прогнозу, валюта РФ уже в следующем месяце укрепится. Доллар, возможно, опустится до 90 рублей.

«Все худшее у рубля уже осталось позади. Структурный дефицит ликвидности стремительно сокращается», — приводит слова Лободы газета «Мк».

Эксперт пророчит рублю позитивные изменения. Так, Лобода убежден, что российская валюта в первых числах апреля будет продаваться в пределах 90-100 рублей за доллар. А во второй половине месяца велика вероятность, что доллар опустится еще больше. За него могут давать даже менее 90 рублей.

Что касается единой европейской валюты - евро - она будет, как уверяет экономист, держаться в диапазоне 95-99 рублей.

Андрей Лобода поделился оптимистичным прогнозом и на лето. Он говорит, что рубль укрепит свои позиции и даже вернется на прежние. Доллар будет продаваться по 75 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700