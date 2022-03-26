Экономист Цыганов прогнозирует снижение в РФ числа трудовых мигрантов

Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве, прогнозирует уменьшение количества трудовых мигрантов в РФ. Впрочем, уверяет он, трудовыми местами смогут воспользоваться местные жители.

В том, что строительная отрасль даже на фоне серьезных санкций сохранится, эксперт не сомневается, хотя ранее и появилась информация о том, что практически половина строительных компаний страны принялись замораживать свои проекты. Помогут это сделать действующие программы льготной ипотеки с последующим расширением, а также спрос на жилье.

«Кроме того, в РФ действует Фонд развития территорий, ранее — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, где накоплен опыт поддержки жилищного строительства и достройки таких объектов в случае необходимости. Поэтому жилые комплексы будут достроены и проекты, где уже были проведены существенные работы, будут завершены», — сказал Александр Цыганов в комментарии информационному агентству REGNUM .

Эксперт допускает некоторое снижение в стране количества трудовых мигрантов. Однако при этом будут открываться трудовые места для граждан РФ в строительной отрасли, что тоже плюс.

Напомним, на фоне ухода зарубежных компаний из страны ряды безработных начали расширяться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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