Финансовый консультант Никитина порекомендовала гражданам не покупать акции и валюту

Финансовый консультант Алена Никитина считает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы связываться с акциями, поскольку идет «чистая спекуляция» и покупка может обернуться потерей половины вложенных средств.

По ее словам, на текущий момент нельзя отталкиваться от чего-то фундаментального, экономические анализы ничего не показывают.

«Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно купить акции, но там риск потерять 50%», — приводит агентство URA слова Алены Никитиной.

Аналитик также бесполезным инструментом для вложения в данный момент считает валюту. Она пояснила, что нынче защищаться от курса доллара практически смысла не имеет. Да и с покупкой валюты наблюдаются проблемы - всем заинтересованным в долларах и евро надо было это делать раньше.

«Курс снижается, и он продолжит свое снижение. Причин, что рубль будет укрепляться больше, чем он будет ослабляться. 70 на 30 шансов на укрепление», — отметила эксперт.

Лучшим инструментом для вложения специалист считает депозит, ибо, практически ничем не рискуя, клиент банка может получить до 21% годовых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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