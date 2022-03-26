Свое лучше: РФ, Индия и Китай создадут свою банковскую сеть для проведения расчетов

Информационный источник Yahoo News Japan Страны восходящего солнца опубликовал сегодня, в субботу, 27 марта 2022 года на своих страницах статью, где описывается, что отключение многих банковских учреждений Российской Федерации от международной платежной системы SWIFT уже чрезвычайно серьезно и убыточно сказалось на всей российской международной торговле товарами и услугами. Такую информацию сегодня сообщил онлайн портал ИноСМИ.

В связи с такой ситуацией в настоящий момент времени Российская Федерация уже проводит экстренные переговоры с Индией о заключении внешнеэкономических торговых контрактов, где бы валютой были указаны рубли Российской Федерации.

На данный период индийские власти отказываются от расчётов за поставляемые товары в рублях. Индийские предприниматели предлагают использовать для расчетов индийские рупии. Сейчас индийские власти думают над созданием совместной системы расчетов для двух государств, с применением рублей и рупий.

Автор также отмечает, что в КНР начали рассмотрения создания системы расчетов между Китаем и Россией. При этом, в Китае весьма обеспокоены возможным отключением от системы SWIFT в будущем и их страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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