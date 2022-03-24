Санкции против РФ ударили по жителям Великобритании

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Граждане Королевства Великобритании в настоящий период времени вынуждены делать для себя и для своих семей весьма сложный жизненный выбор. Что является более первичным: дети, которые сыты, одеты и накормлены, либо тепло домашнего очага? Этот злободневный вопрос все чаще и чаще ежедневно встает перед всеми гражданами и резидентами Соединенного Королевства. Об этом сегодня, в воскресенье, 27 марта 2022 года, пишет новостной канал Sky News, сообщает информационное онлайн-издание REGNUM.
Журналисты источника пишут о том, что всю Британию сейчас стремительно накрывает опасный кризис стоимости жизни. Данное явление, с высокой степенью вероятности, усилится на протяжении апреля нынешнего года.
«Правительство Великобритании планирует субсидировать каждому жителю государства 150 —200 фунтов стерлингов для помощи от надвигающегося кризиса. Что граждане огромной страны на эту мизерную сумму смогут себе позволить? Лишь один раз пообедать, не более», — сообщают обозреватели издания Sky News.
Добавим, что топливный кризис в Великобритании продолжает углубляться из-за введения новых антироссийских санкций. А на рост цен на продукты питания жалуются также и жители Соединённых Штатов Америки.
Ранее СМИ сообщали о намерениях правящей коалиции Саудовской Аравии отомстить американскому президенту Байдену за враждебное отношение к стране и сделать выбор в пользу Российской Федерации в дальнейшем сотрудничестве в нефтяной сфере. Подробнее об этом в материалах REGNUM.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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