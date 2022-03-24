В РФ наблюдается резкий рост спроса на парфюмерию

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В РФ спрос на духи в течение первых двух недель марта увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На парфюмерию граждане страны в первую половину месяца потратили порядка 10,9 миллиарда рублей. Это следует из информации, которую журналистам предоставил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«В первые две недели марта россияне купили 4,6 миллиона единиц парфюмерии. Если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года, когда в РФ было продано 3,1 миллиона флаконов, рост составил 48%. По сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года спрос вырос на 55% (3 миллиона флаконов)», — цитирует пресс-релиз агентство экономических новостей «Прайм».
Собственно, рост продаж аналитиков не удивляет. Как отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, март и февраль ежегодно считаются самыми пиковыми периодами на парфюмерном рынке, ибо именно на эти месяцы выпадают праздники, на которые традиционно дарят духи, в том числе День всех влюбленных и 8 марта.
Тем не менее, на рост продаж в 2022 году оказал влияние и уход из РФ многих зарубежных компаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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