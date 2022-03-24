В РФ наблюдается резкий рост спроса на парфюмерию

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
В РФ наблюдается резкий рост спроса на парфюмерию
Фото из открытых источников

В РФ спрос на духи в течение первых двух недель марта увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На парфюмерию граждане страны в первую половину месяца потратили порядка 10,9 миллиарда рублей. Это следует из информации, которую журналистам предоставил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В первые две недели марта россияне купили 4,6 миллиона единиц парфюмерии. Если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года, когда в РФ было продано 3,1 миллиона флаконов, рост составил 48%. По сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года спрос вырос на 55% (3 миллиона флаконов)», — цитирует пресс-релиз агентство экономических новостей «Прайм».

Собственно, рост продаж аналитиков не удивляет. Как отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, март и февраль ежегодно считаются самыми пиковыми периодами на парфюмерном рынке, ибо именно на эти месяцы выпадают праздники, на которые традиционно дарят духи, в том числе День всех влюбленных и 8 марта.

Тем не менее, на рост продаж в 2022 году оказал влияние и уход из РФ многих зарубежных компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В РФ наблюдается резкий рост спроса на парфюмерию

Сегодня, 12:49

Польше грозит катастрофа без газа из России

Вчера, 21:59

Аналитик рассказал о влияющих на курс рубля факторах

Вчера, 15:49

Минэкономики ФРГ: рублями за российский газ могут расплачиваться частные компании

Вчера, 08:49

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

24-03-2022, 16:14

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

24-03-2022, 14:39

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

24-03-2022, 14:04

Экономист Ракша: РФ в ближайшее время не сможет продавать золото

23-03-2022, 16:44

Экономист Хестанов пояснил, как будет расти ставка Федрезерва США

23-03-2022, 12:29

Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

23-03-2022, 12:29

Экономист Хазин назвал главную цель санкций США

23-03-2022, 12:24

Жителей в РФ предупредили, что сбережения могут сгореть при хранении наличности дома

23-03-2022, 09:09

Эксперт Дайнеко: реструктуризация кредита может привести к увеличению платежей заемщика в будущем

22-03-2022, 15:09

Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

22-03-2022, 14:29

Экономист Цыганов рассказал, как в РФ подорожает мобильная связь

22-03-2022, 13:49

Китай считает санкции США против РФ вредными для мировой экономики

22-03-2022, 13:19

Миллионам пенсионеров в РФ увеличат денежные выплаты

21-03-2022, 15:44

Росздравнадзор: Цены на ряд лекарственных препаратов выросли до 40%

21-03-2022, 14:59

В РФ подумывают о переходе на валюты других стран

21-03-2022, 14:09

В РФ повышается интерес к компьютерам минимальной производительности

21-03-2022, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

24-03-2022, 15:54

0

ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...

Подробнее
Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

24-03-2022, 16:14

0

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах...

Подробнее
Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

0

Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало...

Подробнее
Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

24-03-2022, 15:09

0

Немецкий производитель спортивной экипировки Kinetixx расторг контракт с российским лыжником Александром Большуновым....

Подробнее
REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

24-03-2022, 14:04

0

После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях,...

Подробнее
После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

24-03-2022, 14:39

0

Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

0

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

25-03-2022, 14:34

0

Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...

Подробнее
Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

25-03-2022, 16:29

0

Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он...

Подробнее