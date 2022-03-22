Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах социальных сетей высказал собственный комментарий о вчерашнем решении Москвы в дальнейшем осуществлять все расчеты за сжиженный газ, поставляемый на Запад, вместо евро в рублях Российской Федерации. Кричевский глубоко уверен, что такое решение — не лучшая идея руководства государства из-за того, что в этом случае Россия потеряет свой статус надежного партнера и верного поставщика сжиженного газа. Ведь при этом издержки на конвертацию валют полностью лягут на нас. Об этом сообщает информационное онлайн-издание «Свободная Пресса».
Другими словами — маржа уменьшится, а ведь «Газпрому» постоянно необходима твёрдая валюта. Эта организация всё время осуществляет различные валютные операции и несёт расходы за рубежом. Помимо этого, ещё отсутствует чёткое понимание того, кто же конкретно при таких сделках будет обслуживать рублёвые денежные потоки. В том случае, когда их отдадут банкам, которые сейчас находятся под санкциями, например — Газпромбанку, тогда это однозначно приведёт к коллапсу всего газового рынка в Евросоюзе.
Кричевский полагает, что курс российского рубля из-за подобного изменения валюты укрепится несущественно. Экономический эксперт рассказал, что процент сжиженного газа в общем объеме экспортных сделок Российской Федерации составляет ориентировочно 25?26%. При этом 50% от всего количества идёт в КНР и СНГ. Да и к тому же не все государства Европы состоят в перечне недружественных к РФ. Кроме того, за валюту мы продаем за границу нефть с нефтепродуктами, металлы, древесину, удобрения.
«Переход на рубли — политический демарш, с реальной экономикой имеющий немного общего», — считает Кричевский.
23 марта президент России Владимир Путин сообщил, что руководство страны приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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