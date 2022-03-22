Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах социальных сетей высказал собственный комментарий о вчерашнем решении Москвы в дальнейшем осуществлять все расчеты за сжиженный газ, поставляемый на Запад, вместо евро в рублях Российской Федерации. Кричевский глубоко уверен, что такое решение — не лучшая идея руководства государства из-за того, что в этом случае Россия потеряет свой статус надежного партнера и верного поставщика сжиженного газа. Ведь при этом издержки на конвертацию валют полностью лягут на нас. Об этом сообщает информационное онлайн-издание «Свободная Пресса».

Другими словами — маржа уменьшится, а ведь «Газпрому» постоянно необходима твёрдая валюта. Эта организация всё время осуществляет различные валютные операции и несёт расходы за рубежом. Помимо этого, ещё отсутствует чёткое понимание того, кто же конкретно при таких сделках будет обслуживать рублёвые денежные потоки. В том случае, когда их отдадут банкам, которые сейчас находятся под санкциями, например — Газпромбанку, тогда это однозначно приведёт к коллапсу всего газового рынка в Евросоюзе.

Кричевский полагает, что курс российского рубля из-за подобного изменения валюты укрепится несущественно. Экономический эксперт рассказал, что процент сжиженного газа в общем объеме экспортных сделок Российской Федерации составляет ориентировочно 25?26%. При этом 50% от всего количества идёт в КНР и СНГ. Да и к тому же не все государства Европы состоят в перечне недружественных к РФ. Кроме того, за валюту мы продаем за границу нефть с нефтепродуктами, металлы, древесину, удобрения.

«Переход на рубли — политический демарш, с реальной экономикой имеющий немного общего», — считает Кричевский.

23 марта президент России Владимир Путин сообщил, что руководство страны приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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