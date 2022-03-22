После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об этом пишется в статье, опубликованной в британском таблоиде Daily Express.
Речь идет о решении президента России перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны в рубли. Как пишет таблодид, после слов Путина оптовые цены на газ в Британии резко подскочили. Так, стоимость энергоресурса увеличилась на 18 % – до 259,50 пенса за 100 тысяч британских тепловых единиц.
Daily Express подчеркивает, что зависимость Европы от поставок российского газа не снижается, несмотря на спецоперацию на Украине. Надо сказать, что в первой половине марта Россия поставляла ЕС, КНР и Турции в среднем по 500 млн кубометров газа в сутки. Доля поставок в европейские страны из этого объема оставляет 384 млн кубометров в день, пишет inosmi.ru.
Читатели таблоид уже заявили, что данный шаг со стороны Москвы является мощнейшим среди всех санкций, особенно в период подготовки к холодной зиме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
18 февраля в России был подписан указ о сборах резервистов. Как стало известно, екатеринбуржцы начали получать повестки...Подробнее
Украинские военные начали использовать для наведения беспилотников и ракет спутниковую систему Илона Маска Stаrlink. Ее...Подробнее
Силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре. RusVesna сообщает об уничтожении военной базы ВСУ...Подробнее
Об изменениях на валютном рынке России, которые произошли с 24 февраля 2022 года, пишет РИА Новости . Журналист...Подробнее
США не планируют вводить свои войска в Украину, но это может сделать любая страна НАТО по своему желанию. Такое...Подробнее
Саудовская Аравия рассматривает возможность использования китайской валюты для расчетов по нефтяным сделкам. Индия...Подробнее
В Японии обсуждают варианты дальнейшего формата отношений с Россией. После того как Россия отказалась от дальнейших...Подробнее
До сих пор отдельные жители Северной столицы благодаря собственной беспечности пополняют список жертв прогулок по...Подробнее
Во время своего традиционного эфира Александр Беглов сделал заявление о том, что на территории Санкт-Петербурга в...Подробнее
Комментировать