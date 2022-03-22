После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

Сегодня, 14:39

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После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила
Фото из открытых источников

Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об этом пишется в статье, опубликованной в британском таблоиде Daily Express.

Речь идет о решении президента России перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны в рубли. Как пишет таблодид, после слов Путина оптовые цены на газ в Британии резко подскочили. Так, стоимость энергоресурса увеличилась на 18 % – до 259,50 пенса за 100 тысяч британских тепловых единиц.

Daily Express подчеркивает, что зависимость Европы от поставок российского газа не снижается, несмотря на спецоперацию на Украине. Надо сказать, что в первой половине марта Россия поставляла ЕС, КНР и Турции в среднем по 500 млн кубометров газа в сутки. Доля поставок в европейские страны из этого объема оставляет 384 млн кубометров в день, пишет inosmi.ru.

Читатели таблоид уже заявили, что данный шаг со стороны Москвы является мощнейшим среди всех санкций, особенно в период подготовки к холодной зиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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