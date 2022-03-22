REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

Сегодня, 14:04

0

Image 16+
REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче
Фото из открытых источников

После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях, часть азиатских стран столкнулись с проблемами. Об этом пишет «Профинанс» со ссылкой на агентство REUTERS.

В списке недружественных оказались Япония, Южная Корея и Тайвань, которые закупают СПГ с проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Официальный Токио уже отреагировал на требование Москвы. Так, министр финансов Шуничи Судзуки во время выступления в парламенте отметил, что страна не представляет, как РФ будет обеспечивать соблюдение своего требования.

Согласно информации Refinitiv, в минувшем году Япония импортировала из России 6,84 млн тонн СПГ, это практически 9% от всего объема импорта данной страны.

В компании JERA, которая является крупнейшим покупателем СПГ в стране восходящего солнца и приобретает порядка 2 млн тонн такого топлива в год, заявили, что на текущий момент не получили никаких уведомлений от Sakhalin Energy об изменении валюты платежей.

Tokyo Gas, еще один крупный покупатель, отказался от комментариев касательно заключенного долгосрочного контракта на поставку СПГ, а также изменении валюты для оплаты товара.

Профессор торговой политики Корнельского университета Эсвар Прасад считает, что иностранным импортерам, вне всякого сомнения, было бы удобнее платить за газ в валюте. Но РФ своим решением только создает неудобства, не более, уверен он. 

По словам Прасада, оплата в рублях мало что даст для обеспечения той твердости, необходимой Москве в целях поддержания национальной валюты на мировом рынке либо для оплаты импорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

Сегодня, 16:14

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

Сегодня, 14:39

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

Сегодня, 14:04

Экономист Ракша: РФ в ближайшее время не сможет продавать золото

Вчера, 16:44

Экономист Хестанов пояснил, как будет расти ставка Федрезерва США

Вчера, 12:29

Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками граждан

Вчера, 12:29

Экономист Хазин назвал главную цель санкций США

Вчера, 12:24

Жителей в РФ предупредили, что сбережения могут сгореть при хранении наличности дома

Вчера, 09:09

Эксперт Дайнеко: реструктуризация кредита может привести к увеличению платежей заемщика в будущем

22-03-2022, 15:09

Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

22-03-2022, 14:29

Экономист Цыганов рассказал, как в РФ подорожает мобильная связь

22-03-2022, 13:49

Китай считает санкции США против РФ вредными для мировой экономики

22-03-2022, 13:19

Миллионам пенсионеров в РФ увеличат денежные выплаты

21-03-2022, 15:44

Росздравнадзор: Цены на ряд лекарственных препаратов выросли до 40%

21-03-2022, 14:59

В РФ подумывают о переходе на валюты других стран

21-03-2022, 14:09

В РФ повышается интерес к компьютерам минимальной производительности

21-03-2022, 13:34

СМИ сообщили о рассматриваемом ЕС отказе от нефти из России

21-03-2022, 09:09

Санкт-Петербургские школы попросили о приостановке части экзаменов

20-03-2022, 22:04

Эксперт Беспалов предупредил о подорожании жизненно важных лекарств

20-03-2022, 12:59

Эксперт Рылько: семеноводство и сельхозтехника сильно пострадают от санкций в АПК РФ

20-03-2022, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

Сегодня, 15:54

0

ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...

Подробнее
Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах

22-03-2022, 16:09

0

18 февраля в России был подписан указ о сборах резервистов. Как стало известно, екатеринбуржцы начали получать повестки...

Подробнее
Спутники Илона Маска начали применяться ВС Украины для наведения беспилотников и ракет

Спутники Илона Маска начали применяться ВС Украины для наведения беспилотников и ракет

Вчера, 11:39

0

Украинские военные начали использовать для наведения беспилотников и ракет спутниковую систему Илона Маска Stаrlink. Ее...

Подробнее
ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре

ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре

Сегодня, 09:14

0

Силы РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре. RusVesna сообщает об уничтожении военной базы ВСУ...

Подробнее
Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

22-03-2022, 14:29

0

Об изменениях на валютном рынке России, которые произошли с 24 февраля 2022 года, пишет РИА Новости . Журналист...

Подробнее
SP: Польша раскрыла план похода на Львов при поддержке США

SP: Польша раскрыла план похода на Львов при поддержке США

22-03-2022, 17:24

0

США не планируют вводить свои войска в Украину, но это может сделать любая страна НАТО по своему желанию. Такое...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Хуаньцю шибао»: нефтедолларовая система оказалась на грани обрыва

«Хуаньцю шибао»: нефтедолларовая система оказалась на грани обрыва

Вчера, 12:49

0

Саудовская Аравия рассматривает возможность использования китайской валюты для расчетов по нефтяным сделкам. Индия...

Подробнее
Kyodo: японцы призывают Токио к осторожности после жесткого ответа РФ на санкции

Kyodo: японцы призывают Токио к осторожности после жесткого ответа РФ на санкции

22-03-2022, 14:34

0

В Японии обсуждают варианты дальнейшего формата отношений с Россией. После того как Россия отказалась от дальнейших...

Подробнее
Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

Покой нам только снится: за минувшие сутки спасатели Петербурга трижды выезжали по заявкам о провалившихся под лёд людях

22-03-2022, 14:49

0

До сих пор отдельные жители Северной столицы благодаря собственной беспечности пополняют список жертв прогулок по...

Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга заявил о неготовности властей отменять масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о неготовности властей отменять масочный режим

22-03-2022, 17:59

0

Во время своего традиционного эфира Александр Беглов сделал заявление о том, что на территории Санкт-Петербурга в...

Подробнее