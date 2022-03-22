REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях, часть азиатских стран столкнулись с проблемами. Об этом пишет «Профинанс» со ссылкой на агентство REUTERS.

В списке недружественных оказались Япония, Южная Корея и Тайвань, которые закупают СПГ с проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Официальный Токио уже отреагировал на требование Москвы. Так, министр финансов Шуничи Судзуки во время выступления в парламенте отметил, что страна не представляет, как РФ будет обеспечивать соблюдение своего требования.

Согласно информации Refinitiv, в минувшем году Япония импортировала из России 6,84 млн тонн СПГ, это практически 9% от всего объема импорта данной страны.

В компании JERA, которая является крупнейшим покупателем СПГ в стране восходящего солнца и приобретает порядка 2 млн тонн такого топлива в год, заявили, что на текущий момент не получили никаких уведомлений от Sakhalin Energy об изменении валюты платежей.

Tokyo Gas, еще один крупный покупатель, отказался от комментариев касательно заключенного долгосрочного контракта на поставку СПГ, а также изменении валюты для оплаты товара.

Профессор торговой политики Корнельского университета Эсвар Прасад считает, что иностранным импортерам, вне всякого сомнения, было бы удобнее платить за газ в валюте. Но РФ своим решением только создает неудобства, не более, уверен он.

По словам Прасада, оплата в рублях мало что даст для обеспечения той твердости, необходимой Москве в целях поддержания национальной валюты на мировом рынке либо для оплаты импорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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