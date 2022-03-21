Экономист Ракша: РФ в ближайшее время не сможет продавать золото

США готовятся заблокировать золотые резервы России на 132 млрд долларов. Об этом рассказал в эфире Общественной службы новостей директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.

Вопрос блокировки будут обсуждать сенаторы США и Минфин. И если они согласуют блокировку, то Россия лишится возможности легально продавать свое золото на мировом рынке.

«Большая часть нашего золота остается у нас. Проблема не в том, что у нас его кто-то забирает, или где-то замораживают. Проблема в том, что мы не сможем легально продать это золото на мировом рынке. Ни один Центробанк не сможет купить это золото, не попадая под вторичные американские санкции», — предупредил Ракша.

Не менее разрушительно может повлиять на российскую экономику отказ Европы от российских нефти, газа, нефтепродуктов и угля. На данный момент, подчеркнул Ракша, уже заморожена половина золотовалютных резервов ЦБ, но все же ежегодно ожидается приток валюты от продажи энергоносителей. По средним оценкам это около 89 млрд долларов.

«Но если одновременно нас лишат половины ЗВР и откажутся от покупки наших энергоносителей, то ситуация станет гораздо более серьезной», — сказал Ракша.

Напомним, санкции против России Запад начал активно вводить после того как Москва начала военную спецоперацию на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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