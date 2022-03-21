Экономист Хестанов пояснил, как будет расти ставка Федрезерва США

В случае если Федеральная резервная служба США будет повышать ставку менее чем на 50 базисных пунктов, это может привести к серьезным осложнениям в борьбе с инфляционными процессами в американской экономике. В этом убежден Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Экономист оценил появившиеся в СМИ прогнозы касательно того, что ставка ФРС вырастет не на 25 пунктов, а на все 50. По его словам, сейчас ключевая ставка в Соединенных Штатах сильно отстает от инфляции, поэтому повышение на 50 б.п. будет выглядеть вполне логичным и закономерным шагом.

«Меньшее повышение может негативным образом повлиять на инфляционные ожидания, после чего бороться с инфляцией будет еще сложнее. Энергичное повышение на 50 б. п. оценивается рынками как ожидание с высокой долей вероятности. Оно уже заложено в качестве базового сценария во все экономические прогнозы, ожидания и показатели, а значит ждать сильных эффектов от такого повышения не следует», - пояснил Хестанов в разговоре с изданием REGNUM .

Ранее некоторые специалисты в своих прогнозах указали, что повышение ставки ФРС приведет к замедлению темпов роста экономики США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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