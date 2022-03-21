Экономист Хестанов пояснил, как будет расти ставка Федрезерва США

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
В случае если Федеральная резервная служба США будет повышать ставку менее чем на 50 базисных пунктов, это может привести к серьезным осложнениям в борьбе с инфляционными процессами в американской экономике. В этом убежден Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.
Экономист оценил появившиеся в СМИ прогнозы касательно того, что ставка ФРС вырастет не на 25 пунктов, а на все 50. По его словам, сейчас ключевая ставка в Соединенных Штатах сильно отстает от инфляции, поэтому повышение на 50 б.п. будет выглядеть вполне логичным и закономерным шагом.
«Меньшее повышение может негативным образом повлиять на инфляционные ожидания, после чего бороться с инфляцией будет еще сложнее. Энергичное повышение на 50 б. п. оценивается рынками как ожидание с высокой долей вероятности. Оно уже заложено в качестве базового сценария во все экономические прогнозы, ожидания и показатели, а значит ждать сильных эффектов от такого повышения не следует», - пояснил Хестанов в разговоре с изданием REGNUM.
Ранее некоторые специалисты в своих прогнозах указали, что повышение ставки ФРС приведет к замедлению темпов роста экономики США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
18 февраля в России был подписан указ о сборах резервистов. Как стало известно, екатеринбуржцы начали получать повестки...Подробнее
Украинские военные начали использовать для наведения беспилотников и ракет спутниковую систему Илона Маска Stаrlink. Ее...Подробнее
Американские журналисты испугались песни Олега Газманова, которую он исполнил на митинге-концерте в Москве....Подробнее
В учебные заведения Санкт-Петербурга поступила рекомендация о приостановке проведения Всероссийских проверочных работ....Подробнее
В сторону украинской границы по территории Белоруссии идет колонна военной техники. На технике в этот раз новый...Подробнее
Туристы из РФ все еще не могут вернуться из Египта, где находились на отдыхе. По информации главы Ростуризма Зарины...Подробнее
Об изменениях на валютном рынке России, которые произошли с 24 февраля 2022 года, пишет РИА Новости . Журналист...Подробнее
Сегодня в израильском Кнессете сделали заявление о том, что Израиль не планирует поддерживать президента Украины...Подробнее
Пожилой мужчина с почти полувековым стажем вождения, сидя за рулём «Газели», въехал в движущийся впереди КАМАЗ. Помимо...Подробнее
Комментировать