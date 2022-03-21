Экономист Хазин назвал главную цель санкций США

Санкции, которые Соединенные Штаты вынуждают вводить Евросоюз, самой Европе будут вредить больше, чем кому-либо. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин.

По его словам, Вашингтон такими своими действиями хочет оттянуть кризис в собственной стране хотя бы до выборов, а в лице ЕС ликвидировать экономического конкурента.

«У меня есть предположение, что Штаты и Британия провоцируют Евросоюз на то, чтобы он вводил явно бессмысленные и вредные для себя санкции, в расчете на то, что произойдет мощный отток капитала из Евросоюза в США», — пояснил свою точку зрения Хазин в беседе с ресурсом ukraina.ru.

Аналитик говорит, что если рассматривать этот шаг Вашингтона через призму «либеральной солидарности», то он выглядит циничным. Тем не менее, резюмировал эксперт, добрых жестов от страны ожидать не приходится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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