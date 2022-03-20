Эксперт Дайнеко: реструктуризация кредита может привести к увеличению платежей заемщика в будущем

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко порекомендовала заемщикам только в самом крайнем случае прибегать к такому шагу, как реструктуризация кредита. Ибо это, по ее словам, непременно приведет к увеличению нагрузки на должника в будущем.
Ольга Дайнеко считает, что лучше всего добиться у банка так называемых кредитных каникул. Хотя это сделать не так-то просто в силу того, что не все заемщики подпадают под критерии для их оформления. Если человек не смог оформить кредитные каникулы, он может попытаться добиться реструктуризации. Банк, если на то имеются основания, идет навстречу. Хотя для самого человека это не столь выгодно.
«Условия банка в большинстве случаев будут менее выгодными для заемщика в сравнении с кредитными каникулами: не гарантировано полное освобождение от платежей на срок льготного периода, после выхода из послаблений не всегда получится вернуться в старый график платежей — накопленная задолженность может сразу присоединиться к ежемесячным платежам», — приводит агентство «Прайм» слова Дайнеко.
Простыми словами, для клиента банка это может означать, что платеж увеличится. Кроме того, снизится и его кредитный рейтинг, следовательно, пострадает и кредитная история.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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