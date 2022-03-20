Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок

Сегодня, 14:29

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Меняют все: в РФ растет теневой валютный рынок
Фото из открытых источников

Об изменениях на валютном рынке России, которые произошли с 24 февраля 2022 года, пишет РИА Новости.

Журналист информагентства Наталья Дембинская отмечает, что теперь россияне покупают валюту у альтернативных продавцов — в соцсетях, чатах, криптообменниках и при личной встрече.

Черный рынок валюты стал едва ли не единственной возможностью приобрести доллары и евро. Но при этом стоит также не забывать, что как раз на черном рынке высокий риск обманов в мошеннических действиях. Но также это чревато штрафами, хотя пока ответственность за нарушения правил по осуществлению валютных операций не ужесточена.

«Покупка, продажа, обмен валют на черном рынке — это незаконное предпринимательство. Для тех, кто этим занимается, предусмотрено наказание от штрафа до уголовной ответственности», — подчеркнул инвестор ЦБ Александр Коренев.

Напомним, на данный момент в соответствии с федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (от 10.12.2003 № 173), проводить операции с иностранными купюрами могут только кредитные организации.

Ограничения по снятию и вывозу валюты были введены на фоне принятых в отношении РФ из-за военной спецоперации на территории Украины санкций. Они пока действуют до осени, но спрогнозировать, какими будут далее шаги ЦБ для стабилизации финансового рынка страны сложно. Поэтому немало россиян спешат приобрести валюту, надеясь, что это убережет их накопления при девальвации рубля, если такова произойдет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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