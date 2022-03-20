Экономист Цыганов рассказал, как в РФ подорожает мобильная связь

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
В России вырастут тарифы на услуги сотовой связи. Некоторые специалисты прогнозируют подорожание в пределах 10-20%. Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве страны Александр Цыганов уверен, что увеличение цен будет сопоставимо с уровнем инфляции, передает ИА REGNUM.
Он пояснил, что современные тарифы на мобильную связь формировались в период чрезвычайной конкуренции между операторами, которые вели борьбу практически за каждого абонента. Низкие тарифы в эти времена позволяли поддерживать бюджеты развития, ставка делалась на будущую капитализацию. Но сейчас иная ситуация. Абонентам стоит понимать, что цены уже не будут на прежнем уровне, так операторами мобильной связи используются импортные комплектующие и оборудование, стоимость которых существенно выросла. Разумеется, не последнюю роль играет уровень инфляции и снижение курса национальной валюты
Посему, уверен Цыганов, на повышение цен на тарифы окажут влияние оба фактора - как снижение активности по привлечению новых абонентов, так и инфляция.
«При этом рост тарифов будет сопоставим с инфляцией», — уверен эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...Подробнее
Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...Подробнее
Сегодня в районе обеда сотрудники экстренных служб срочно выехали на стройплощадку спортивного комплекса, возводимого...Подробнее
Американские журналисты испугались песни Олега Газманова, которую он исполнил на митинге-концерте в Москве....Подробнее
Туристы из РФ все еще не могут вернуться из Египта, где находились на отдыхе. По информации главы Ростуризма Зарины...Подробнее
Обозреватели аналитического журнала The National Interest Престон Ланн и Бишоп Гаррисон отмечают, что миллиарды...Подробнее
В сторону украинской границы по территории Белоруссии идет колонна военной техники. На технике в этот раз новый...Подробнее
В марте курс доллара не опустится ниже 100 рублей, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия...Подробнее
В учебные заведения Санкт-Петербурга поступила рекомендация о приостановке проведения Всероссийских проверочных работ....Подробнее
Комментировать