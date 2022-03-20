Экономист Цыганов рассказал, как в РФ подорожает мобильная связь

В России вырастут тарифы на услуги сотовой связи. Некоторые специалисты прогнозируют подорожание в пределах 10-20%. Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве страны Александр Цыганов уверен, что увеличение цен будет сопоставимо с уровнем инфляции, передает ИА REGNUM.

Он пояснил, что современные тарифы на мобильную связь формировались в период чрезвычайной конкуренции между операторами, которые вели борьбу практически за каждого абонента. Низкие тарифы в эти времена позволяли поддерживать бюджеты развития, ставка делалась на будущую капитализацию. Но сейчас иная ситуация. Абонентам стоит понимать, что цены уже не будут на прежнем уровне, так операторами мобильной связи используются импортные комплектующие и оборудование, стоимость которых существенно выросла. Разумеется, не последнюю роль играет уровень инфляции и снижение курса национальной валюты

Посему, уверен Цыганов, на повышение цен на тарифы окажут влияние оба фактора - как снижение активности по привлечению новых абонентов, так и инфляция.

«При этом рост тарифов будет сопоставим с инфляцией», — уверен эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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