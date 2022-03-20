Китай считает санкции США против РФ вредными для мировой экономики

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В Китае заявили о вреде антироссийских санкций для мировой экономики. Об этом пишет издание «Хуаньцю шиабо», передает РИА Новости.
Очередной пакет санкций против России нацелен на ограничение экспорта российских энергоносителей, а также поставок в РФ ключевых продуктов и технологий. Санкции предполагают и ограничение доступа к международным рынкам капитала.
Если санкции будут сохраняться даже непродолжительное время, то они серьезно повлияют на глобальную цепочку поставок. Вырастут цены на многие товары, подорожают энергоносители и даже сырье. Все это будет разгонять глобальную инфляцию.
Также в Китае отметили, что санкции создают дополнительные риски и неопределенность для финансовых учреждений в третьих странах, которые в большей степени подвержены влиянию России. Возможны даже ситуации, когда из-за санкций против РФ вырастет риск дефолта по суверенным долгам.
Напомним, пакет санкций против РФ был введен после того как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Запад в поддержку Киева начал вводить санкции против РФ и планирует до конца текущей недели утвердить новые ограничения, пытаясь разрушить российскую экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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