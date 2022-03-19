Миллионам пенсионеров в РФ увеличат денежные выплаты

Министерство труда и социального развития Российской Федерации сообщает: индексация социальных пособий, намеченная в стране на 1 апреля 2022 года, будет касаться четырёх миллионов граждан. В этот день, 1 апреля, социальные пенсионные выплаты пожилых российских людей власти государства повысят на 8,6%. Об этом сегодня, в понедельник, 21 марта 2022 года, сообщает онлайн-издание «Экономика сегодня». Информационный источник при этом ссылается на пресс-службу Министерства труда и социального развития.

«Индексация социальных пенсий граждан Российской Федерации в 2022 году составит 8,6%», — указывается в комментарии, который опубликован сегодня на официальном портале данного ведомства.

Также сегодня опубликован пресс-релиз министерства, в котором сообщается о том, что до конца нынешнего года на индексацию выплат пожилым российским пенсионерам направят 33,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Индексация затронет около четырех миллионов человек, отметили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что получателями социальной пенсии являются граждане, не имеющие трудового стажа, достаточного для получения страховой пенсии. Плановая индексация страховых пенсий проходит ежегодно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700