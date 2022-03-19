Росздравнадзор: Цены на ряд лекарственных препаратов выросли до 40%

Цены на целый ряд лекарств с конца февраля увеличились до 40%. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, пишет «Интерфакс» .

В ведомстве, признавая факт увеличения стоимости, указали, что рост отмечен в пределах зарегистрированных отпускных цен. Что касается стоимости лекарственных средств, включенных непосредственно в список жизненно необходимых, она выросла незначительно - в среднем речь о 2%.

Цена на лекарства, которые не включены в список важнейших, выросла больше. В Росздравнадзоре говорят о среднем повышении на 5,7 %.

Ведомство проанализировало данные средневзвешенных цен за март.

«С 24 февраля по 16 марта динамика средневзвешенных цен составила всего 2%, на отдельные наименования были отмечены всплески, где цена возросла до 40%, это ЖНВЛП, но в пределах предельных отпускных цен, зарегистрированных Минздравом», - приводит агентство слова замглавы Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко, выступившего на заседании думского комитета по охране здоровья.

У представителя ведомства поинтересовались, обладает ли Росздравнадзор сведениями о том, что за пару дней стоимость некоторых лекарств в аптеках выросла в два, а то и в три раза.

На это Пархоменко ответил:

«Таких сведений у нас нет».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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