Росздравнадзор: Цены на ряд лекарственных препаратов выросли до 40%

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
Цены на целый ряд лекарств с конца февраля увеличились до 40%. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, пишет «Интерфакс».
В ведомстве, признавая факт увеличения стоимости, указали, что рост отмечен в пределах зарегистрированных отпускных цен. Что касается стоимости лекарственных средств, включенных непосредственно в список жизненно необходимых, она выросла незначительно - в среднем речь о 2%.
Цена на лекарства, которые не включены в список важнейших, выросла больше. В Росздравнадзоре говорят о среднем повышении на 5,7 %.
Ведомство проанализировало данные средневзвешенных цен за март.
«С 24 февраля по 16 марта динамика средневзвешенных цен составила всего 2%, на отдельные наименования были отмечены всплески, где цена возросла до 40%, это ЖНВЛП, но в пределах предельных отпускных цен, зарегистрированных Минздравом», - приводит агентство слова замглавы Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко, выступившего на заседании думского комитета по охране здоровья.
У представителя ведомства поинтересовались, обладает ли Росздравнадзор сведениями о том, что за пару дней стоимость некоторых лекарств в аптеках выросла в два, а то и в три раза.
На это Пархоменко ответил:
«Таких сведений у нас нет».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop...Подробнее
Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по металлургическому заводу «Азовсталь», принадлежащему...Подробнее
Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...Подробнее
Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...Подробнее
Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об...Подробнее
Действия стран НАТО против России последнее время являются настоящим безумием и очень напоминают суицид, заявил...Подробнее
Сегодня стали известны подробности серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал...Подробнее
Сегодня в районе обеда сотрудники экстренных служб срочно выехали на стройплощадку спортивного комплекса, возводимого...Подробнее
Средства массовой информации в Японии за последний период пишут о появлении вблизи от территориальных вод Страны...Подробнее
В марте курс доллара не опустится ниже 100 рублей, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия...Подробнее
Комментировать