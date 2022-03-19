В РФ подумывают о переходе на валюты других стран

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В РФ подумывают о переходе на валюту других стран. Ряд экспертов из России и Индии полагают, что такой шаг поможет отказаться от доллара и минимизировать ущерб экономике вследствие введенных в отношении страны санкций.
По информации газеты «Известия», на данный момент прорабатывается схема, в основе которой накопленный опыт торговли между Индией и Ираном, который ранее тоже подвергся масштабным санкционным ограничениям.
В то же время специалисты предупреждают: отказ от доллара и переход на другие валюты, даже если решение об этом будет принято, процесс не быстрый. На это может уйти несколько лет кряду, не говоря уже о трудностях, с которыми придется столкнуться.
Напомним, причина отказа от доллара - беспрецедентные санкции, введенные против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Заморожено, как ранее сообщалось, порядка 300 миллиардов долларов из резерва.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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