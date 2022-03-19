В РФ повышается интерес к компьютерам минимальной производительности

На фоне увеличивающегося санкционного давления со стороны стран Запада в РФ начали фиксировать стремительное повышение спроса на гаджеты с минимальной производительностью. Речь о компактных настольных компьютерах и тонких клиентах, которые предназначены для связи с удаленными серверами и хранения данных, пишет газета «Коммерсант».

Источники издания рассказали, что одноплатные компьютеры типа Raspberry Pi на текущий момент уже можно приобрести только через неофициальные каналы. Посему корпоративные пользователи начали больше интересоваться подобными недорогими облачными решениями.

Как следует из информации, представленной некоторыми поставщиками, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на неттопы, а также на тонкие клиенты вырос на 400%. И это притом, что общий спрос на электронику увеличился только в пределах 20%.

Представители отечественного бренда ТОНК поведали, что за первые две недели выручка компании, которая создавалась при участии Centerm (Китай), превысила февральскую в два с половиной раза.

Эксперты уверены, что сейчас корпоративный сектор и физлица пытаются по максимум запастись компьютерной техникой. Отгрузки по сравнению с мартом минувшего года, по некоторым данным, выросли в несколько раз. И это притом, что и цены заметно увеличились. Впрочем, в сложившейся ситуации этому нечего удивляться.

Газета отмечает, что сейчас отечественные поставщики электроники в поисках альтернативных каналов закупок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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